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Yaşam Patlayan trafo paniğe neden oldu
Yaşam

Patlayan trafo paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-29 22:39:00 -

Aydın'ın Söke ilçesinde yağışın ardından patlayan trafo paniğe neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Söke ve çevresine kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yağışlardan etkilenen Atatürk Mahallesi OSB kavşağı yakınındaki trafo ışıklar saçarak patladı. Şehrin çeşitli noktalarından görülen ışıklar vatandaşları endişelendirirken, nedeninin trafo patlaması olduğu anlaşıldı. Bölgeye AYDEM ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri ise ana arterlerde devriye atarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun tedbirler aldı.

Kaynak: İHA

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