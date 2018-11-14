Patlayan televizyon 2 evi kullanılamaz hale getirdi

Cide ilçesine bağlı Sırakaya köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Süleyman Biçer’e ait evde, televizyonun patlaması sonucu yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan diğer evde sirayet etti. Yangın esnasında evde bulunan 70 yaşındaki Fatma Biçer ise komşuları tarafından uzatılan merdiven yardımıyla camdan dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Cide Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabilen yangında Süleyman Biçer’e ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki evde ise yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.