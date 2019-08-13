Patlamanın ardından ABD'den radyasyon itirafı! ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Arkhangelsk bölgesindeki askeri birimindeki füze motor denemeleri sırasında yaşanan patlama ile ilgili olarak 'Bundan çok şey öğreniyoruz. Aynı, ancak daha gelişmiş bir teknolojiye sahibiz' dedi.

Rusya'nın Arkhangelsk bölgesindeki askeri biriminde yaşanan patlama ile ilgili ABD tarafından ilk resmi açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Radyasyon seviyesi arttı Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihine göre radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, patlamadan hemen sonra atmosfere hiçbir zararlı kimyasalın salınmadığını ve radyasyon seviyelerinin değişmediğini açıklamıştı.

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