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Patlama 9 dakikadan fazla sürdü! Yanardağ civarındaki halk uyarıldı

Endonezya'da bulunan Sinabung Yanardağı’nda meydana gelen ve 9 dakikadan fazla süren patlama sonucu halk, kül yağmurlarına karşı maske takmaları konusunda uyarıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 16:49
Patlama 9 dakikadan fazla sürdü! Yanardağ civarındaki halk uyarıldı

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı’nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağda 9 dakikadan fazla süren patlamada püsküren kül ve dumanın 7 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

Yanardağ civarında yaşayan halka kül yağmurlarına karşı maske takmaları uyarısında bulunan bölge yetkilileri, yanardağa 3 ila 5 kilometre yakınlardaki alanlarda faaliyette bulunulmamasını istedi.

130 aktif yanardağ bulunuyor

Bu arada, yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm durumu, mayıs ayında bir alt seviyeye indirilmişti.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:49
  1. Sumatra Adası
  2. Endonezya
  3. Sinabung Yanardağı
  4. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho
  5. Pasifik Ateş Çemberi

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