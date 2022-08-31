Patates maskesi nasıl yapılır? Patates maskesi ne işe yarar?

Doğal ve bitkisel malzemeler kullanılarak elde edilen maskeler, cilt için herhangi bir zararı bulunmayan ve başarılı sonuçlar elde edildiği işlemlerdir.

Patates maskesi

1 adet patates

Yapılışı

Patatesin kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Rendelediğiniz patatesin suyunu sıktıktan sonra bu suyu yüzünüze sürün. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü bol su ile yıkayın. Bu maske haftada bir uygulanabilir.

Patatesin Cilde Faydaları

Patates; yaşın ilerlemesi, çevresel etmenler, genetiksel yapı gibi nedenlerden dolayı yüzde meydana gelen birçok sorunun giderilmesine yardımcı olur. Özellikle ciltte meydana gelen lekelenmelerin giderilmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra gözaltı şişliklerinde ve morluklarında da kullanılabilir. Ciltteki gözenekleri sıkıştırarak, cildin daha canlı ve dinamik görünmesine sağlar. Cildi güzelleştirerek estetik bir görünüm kazandırır.

Yüze Patates Sürmek Ne İşe Yarar?

Yüze patates sürmek ne işe yarar konusu ile ilgili patates içeriği bakımından anti bakteriyel özelliğe sahip olduğundan ciltteki birçok problemin çözümünde oldukça etkilidir. Patates, ciltteki sivilce ve güneş lekelerinin giderilmesinde kullanılır. Ayrıca yüzde meydana gelen yara ve kızarıklıkların da kısa süre içerisinde iyileşmesine yardımcı olur. Patatesi, makyaj sonrasında yüze tonik olarak da kullanmak mümkündür. Pürüzsüz ve canlı ciltler için birbirinden farklı patates maskeleri tercih edilebilir. Patatesin posası ve suyu, yüzde farklı bölgelere uygulanabilir.

Patates Cildi Beyazlatır mı?

Patates cildi beyazlatır mı sorusu ile ilgili mineral ve vitamin bakımından zengin olan patates, cilt deformasyonlarında oldukça etkilidir. Ayrıca patates anti bakteriyel özelliği ile de yüzdeki mikropları yok eder. Patates ile yapılan maskeler, düzenli bir şekilde uygulandığında cilt rengini açar. Özellikle güneş yanıkları ve lekeleri için patates maskesi uygulanabilir.

Patates; koltuk altı, dirsek, diz gibi bölgelerde oluşan kararmalar için de çok faydalıdır. Patatesin en etkili olduğu bölgelerden birisi de gözaltında oluşan kararmalardır. Gözaltında oluşan kararmalara, patatesin posası uygulandığında bu kararmalar kaybolacaktır.

Patates Suyu Maskesi Kaç Dakika Bekletilir?

Patates suyu maskesi kaç dakika bekletilir sorusu ile ilgili uygulanacak maske göre ve bölgeye göre farklılık gösterebilir. Patates; yoğurt, karbonat, limon suyu, süt, zeytinyağı gibi farklı malzemelerle bir araya getirilerek maskeler yapılır. Yapılan maskelerde istenilen sonuçların elde edilebilmesi için tariflerin birebir belirlenen gün aralıklarında düzenli olarak uygulanması önemlidir. Patates suyu maskesi yapımı, oldukça kolay ve ciltteki lekeler için oldukça etkilidir. Patates suyu ciltteki yağların arındırılmasında ve tonik olarak kullanılabilir. Patates suyu, yaklaşık 10-15 dakika bekletilmesi gerekir.

Patates ile peeling maskesi tarifi

1 adet patates

Yapılışı

Patatesin kabuklarını soyarak rendenin ince kısmı ile rendeleyin. Suyunu ve posasını birbirinden ayırın. Öncelikle suyunu, bir pamuk yardımıyla veya elinize yüzünüze güzelce uygulayın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra patatesin posasını yüzünüze maske şeklinde yerleştirin.

Patates Maskesi – Ekşi

Patates maskesi ekşi sözlükte kişileri patates maskeleri ile ilgili yorumları bulunur. Ekşi sözlükte birçok kişi, patates maskeleri sonucu memnuniyetlerini dile getirmektedir. Patatesin, ciltlerinde bulunan sivilcelerin ve sivilce lekelerini yok ettiğini belirtmektedir. Ayrıca ciltte meydana gelen yağlanma ve cilt parlaklığını önlediğini dile getirmektedirler. Patates; yağlı, kuru, karmaşık gibi tüm cilt çeşitlerinde birçok sorunun giderilmesinde etkili bir üründür.

Pirinç ve Patates Maskesi

Pirinç ve patates maskesi ciltte, pürüzsüz ve porselen bir görünüm kazandırır. Son günlerde kadın erkek bir kez çok kişi tarafından uygulanan pirinç patates maskesi, cilt problemlerinin giderilmesini sağlar.

Pirinç ve patates maskesi tarifi

1 adet patates

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı

Patatesleri, rendenin ince kısmı ile rendeleyin. Daha sonra bir kap içerisine rendelenmiş patatesleri, pirinç unu ve limon suyunu koyun ve karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı cildinize uygulayın. Yaklaşık 15-20 dakika sonra cildinizi ılık suyla güzelce yıkayın.

Yüz Beyazlatan Patates Maskesi

Yüz beyazlatan patates maskesi yapımı çok kolay olmasına rağmen etkisi çok büyüktür. Doğru bir şekilde uygulandığında patates maskesi ile yüzde meydana gelen lekeler ve morluklar kısa süre içerisinde kaybolur.

Yüz beyazlatan patates maskesi tarifi

1 adet orta boy patates

2 çay kaşığı karbonat

1 çorba kaşığı yoğurt

Yapılışı

Patatesin kabuklarını soyduktan sonra rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Daha sonra suyunu ve posasını birbirinden ayırın. Patatesin suyu, yoğurt ve karbonatı bir kap içerisinde karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı, temiz yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 15 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü bol suyla yıkayın. Bu işlemi haftada 1 kere tekrarlayın. Kısa süre içerisinde yüzünüzü arındırmaya yardımcı olur.

Patates Maskesi Yapanlar

Patates maskesi yapanlar sayı olarak çok fazladır. Özellikle son yıllarda oldukça popüler bir hale gelen patates maskesi sonrasında, başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Patates maskesi, hem düşük fiyatlı olması hem de pratik bir şekilde uygulanabilir olması nedeniyle çok fazla tercih edilen doğal maskeler arasında yer alır. Patates maskesi yapan kişilerin yorumlarından bazıları şöyledir:

Patates maskesi ile yüzümde bulunan güneş lekelerinden ve kızarıklıklarından kısa süre içerisinde kurtuldum.

Bu maskeyi yaptıktan kısa süre sonra, yüzümde pürüzsüz bir görünüm oluştu.

Daha önce denediğim maskeler cildime zarar verdi. Ancak patates maskesi yüzümdeki sivilce ve lekeleri yok ederken yüzüme yumuşaklık ve parlaklık kazandırdı.

Yemesini çok sevdiğim patatesin, yüzümdeki lekeleri yok etmesi beni çok şaşırttı.

Patates Maskesi Kaç Günde Bir Yapılmalı?

Patates maskesi kaç günde bir yapılmalı sorusu ile ilgili uygulanacak maskeye ve kişilerin cilt yapılarına göre değişiklik gösterebilir. Patates, cilt için herhangi bir zararı bulunmayan ürün olmasına rağmen belirli aralıklarla uygulanması gerekir. Diğer tüm maskelerde olduğu gibi patates maskesinin de doğru ve belirlenen gün aralıklarında yapılması önemlidir. Patates suyu maskesi, haftada 1 veya 2 kez uygulanması tavsiye edilir. Ancak diğer malzemelerle kullanılarak yapılan patates maskeleri, güvenilir sitelerden alınan tariflere uygun şekilde yapılmalıdır.

Patates ve Karbonat Maskesi

Patates ve karbonat maskesi cilt lekelerinin giderilmesinde oldukça etkilidir. Ayrı zamanda yumuşaklık ve parıltılı bir görünüm kazandırır.

Patates ve karbonat maskesi tarifi

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı patates suyu

Yapılışı

Öncelikle bir orta boy patatesi rendeleyin. Rendelediğiniz patatesin posasını, elinizle sıkarak suyunu çıkarın. Daha sonra patates suyu, karbonat ve yoğurdu bir kap içerisine alarak iyice karıştırın. Ancak bu maskeyi uygulamadan önce dikkat etmeniz gereken husus, yüzünüzde makyaj olmaması gerekir. Temiz yüzünüze bu karışımı güzelce uygulayın.

Ortalama 25-30 dakika kadar bekleyin. Daha sonra cildinizi ılık su ile güzelce durulayın. İşlem sonrasında yüzünüze nemlendirici krem sürmeyi ihmal etmeyin. Bu işlemi haftada 1 kere uygulayarak birçok cilt probleminden rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

Patates Maskesinin Faydaları

Patates maskesi pek çok kişi tarafından bilinmese bilenler ise mutlaka sürekli uyguladıkları bir maske yöntemidir.Patates maskesinin faydaları oldukça fazladır.Bunlardan bazıları şöyledir

Göz altı şişliklerine iyi gelir

Doğal peeling etkisi vardır

Cildi ölü derilerden arındırır

Antibakteriyel özellik taşır

Akne ve sivilcelere iyi gelir

Gözenekleri sıklaştırır

Cildinizin pürüzsüz ve salıklı görünmesini sağlar