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Kadın - Aile Patates köftesi nasıl yapılır? Patates köftesi tarifi
Kadın - Aile

Patates köftesi nasıl yapılır? Patates köftesi tarifi

Tam ölçülü patates köftesi tarifi | Leziz ve farklı bir köfte tarifi arıyorsanız, patates köftesini deneyebilirsiniz. Peki, patates köftesi nasıl yapılır? Patates köftesi gerekli malzemeler | Denenmiş patates köftesi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-06-05 17:47:00 -
Patates köftesi nasıl yapılır? Patates köftesi tarifi

Patates köftesi yapılışı | Patates ile leziz ve farklı bir köfte hazırlayabilirsiniz. İşte, tam ölçülü denenmiş patates köftesi tarifi

Patates köftesi tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet patates
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Nane

Üzeri için:

  • 2 adet yumurta
  • Sıvı yağ

Patates köftesi nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri haşlayarak işe başlayın.

Haşlanan patatesleri ve soğanı rendeleyin.

Tüm malzemeyi iyice yoğurun.

Harçtan parçalar alıp şekillendirin.

Köftelerinizi yarım saat kadar dolapta dinlendirin.

Ardından köfteleri çırptığınız yumurtalara bulayıp kızgın yağda pişirin.

Afiyet olsun.

Patatesli semizotu salatası nasıl yapılır? Farklı semizotu salatası tarifi
Patatesli semizotu salatası nasıl yapılır? Farklı semizotu salatası tarifi

Kadın - Aile

Patatesli semizotu salatası nasıl yapılır? Farklı semizotu salatası tarifi

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Yorumlar

cakma solcu amerikanci sarkuci selda bagcana sorun bu konuyu:)

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