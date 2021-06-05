Patates köftesi nasıl yapılır? Patates köftesi tarifi
Tam ölçülü patates köftesi tarifi | Leziz ve farklı bir köfte tarifi arıyorsanız, patates köftesini deneyebilirsiniz. Peki, patates köftesi nasıl yapılır? Patates köftesi gerekli malzemeler | Denenmiş patates köftesi tarifi
Patates köftesi yapılışı | Patates ile leziz ve farklı bir köfte hazırlayabilirsiniz. İşte, tam ölçülü denenmiş patates köftesi tarifi
Patates köftesi tarifi
Malzemeler:
- 4 adet patates
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı ince bulgur
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- Nane
Üzeri için:
- 2 adet yumurta
- Sıvı yağ
Patates köftesi nasıl yapılır?
Öncelikle patatesleri haşlayarak işe başlayın.
Haşlanan patatesleri ve soğanı rendeleyin.
Tüm malzemeyi iyice yoğurun.
Harçtan parçalar alıp şekillendirin.
Köftelerinizi yarım saat kadar dolapta dinlendirin.
Ardından köfteleri çırptığınız yumurtalara bulayıp kızgın yağda pişirin.
Afiyet olsun.