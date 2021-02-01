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Kadın - Aile Pastırmalı humus nasıl yapılır? Pastırmalı humus tarifi
Kadın - Aile

Pastırmalı humus nasıl yapılır? Pastırmalı humus tarifi

Farklı humus tarifi | Sofralarınızda farklı bir tarife yer vermek istiyorsanız; pastırmalı humusu mutlaka denemelisiniz. Peki, pastırmalı humus nasıl yapılır? Humus gerekli malzemeler? Kolay humus tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-01 14:54:00 -
Pastırmalı humus nasıl yapılır? Pastırmalı humus tarifi

Humus yapılışı | Pastırma ve humusun uyumuyla dillere destan bir tarif hazırlayabilirsiniz.

Pastırmalı humus tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo nohut
  • Yarım su bardağı tahin
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet limon
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 10 adet kuru domates
  • 2 yemek kaşığı çam fıstığı
  • Yarım kırmızı soğan
  • 7-8 sap maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 4 dilim çemensiz pastırma

Pastırmalı humus nasıl yapılır?

Nohudu ayıklayıp bir gece önceden suya bırakın.

En az 10 saat suda bekleyen nohudun suyunu süzün. Bir tencere alın ve üzerine yeni su koyup haşlanmaya bırakın.

Haşlanan nohudu rondoya alın ve içerisine haşlandığı sudan ilave edin.

Püre haline getirdiğiniz nohudu tel süzgeçten geçirin bütün kalan kabuklarını ayıklayın.

Nohudu bir karıştırma kabının içerisine alın. İçerisine tahin, tuz, limon suyu, kimyon, sarımsak, ve zeytinyağını alıp iyice karıştırın.

Humusu servis kasesine alın. Üzerine tereyağında kızdırdığınız kırmızı toz biberi gezdirin.

Kuru domates ve çam fıstığını az yağda soteleyin. Sotelediğiniz karışımı humusun üzerine gezdirin.

Servis tabağını soğan, maydanoz ve pastırma dilimleriyle servis edin.

NOT: Humusu önceden hazırlayacaksanız üzeri süslemeyin. Humusu servis etmeden fırında ısıtın ardından üzerini süsleyip ikram edin.

Afiyet olsun.

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