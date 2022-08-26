Pastacı kreması (tam ölçü) tarifi nasıl yapılır? Pasta kreması nasıl katılaştırılır? Pastacı kreması püf noktaları

Pasta kreması ne işe yarar?

Bazen hazır bazen ev yapımı hali ile tatlılara, pastalara o yumuşacık kıvamını veren leziz bir malzemeyi ele alma vakti: Pasta kreması! Tam kıvamında akışkanlığı ile eklendiği pandispanyaları ve kekleri enfes bir pastaya dönüştürmesi ile bilinir. Kakaolu, vanilyalı, çikolatalı veya farklı aromalarda hazırlanabilir.

Pastacı kreması tarifi ve malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

PASTA KREMASI TARİFİ

Yaş pasta yapacak kişinin ilk yapması gereken yaş pasta kremasıdır. Yaş pasta kremasındaki malzemelerin oranı çok önemlidir. Aynı şekilde karıştırma ve kaynatması da çok önemlidir. Pasta kreması yaş pasta için en önemli unsurdur. Eğer krema güzel olmazsa yaş pastanın güzel olma ihtimali de yoktur.

Güzel bir yaş pasta kreması en kolay tarifi

Malzemeler

• 2 su bardağı süt

• 1 adet yumurta

• 1 yemek kaşığı nişasta

• 2 yemek kaşığı un

• 2,5 yemek kaşığı toz şeker

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 çay kaşığı vanilya

ORJİNAL pastacı kreması nasıl yapılır?

Malzemeler temin edildikten sonra sıra kremanın pişirilme aşamasına geliyor. Malzemeler kadar pişirme süreci de krema için çok önemli. Yaş pasta kreması şu sıralamaya göre pişirilir: Krema yapacağınız bir tencere içerisine yumurtayı kırın. Ardından nişasta, un ve şekeri ilave edin. Üzerine de sütü döküp karıştırmaya başlayın. Daha sonra bu tencereyi ocağın üzerine alın. Orta ateşte sürekli karıştırın. Koyu bir kıvam alana kadar da karıştırmayı kesmeyin. Krema kaynamaya başladığında ocağı kapatın ve tencereyi kenara alın. İçine 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin, onu da karıştırın. Pasta kremasını soğumaya bırakın. Ancak üzeri kabuk tutsun istemiyor iseniz sık sık karıştırın. Yaş pasta kreması bu şekilde hazır olur. İstenilen pasta çeşidi ile kullanılabilir. Pasta kreması yapımı her ne kadar kolay gibi gözükse de dikkat istemektedir. Eğer topaklanma ya da dibe tutma gibi durumlar olursa kesinlikle pasta kreması boşa gider.

KAKAOLU PASTA KREMASI

Kakaolu pasta kreması görünüş bakımından farklıdır. Yaş pasta kreması tarifi arasında en renkli olandır. Diğer kremaya kıyaslandığında sanki çikolatalı gibi gözükür ancak bu kremayı yapmak için çikolataya ihtiyaç yoktur. Tek yapılması gereken şey pasta kreması malzemeleri içerisine 3 yemek kaşığı kadar toz kakao eklemektir. O 3 yemek kaşığı kakao tüm kremayı rengine bulayacaktır ve çikolatalı görünümlü kakaolu pasta kreması olacaktır.

Pasta için krema nasıl yapılır?

Pastacı Kreması İçin; orta boy derin bir tencere içine 1 adet yumurta kırın. Üzerine 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı toz şeker koyun. Son olarak karışım üzerine 2 su bardağı süt dökün. Tel çırpıcı yardımı ile iyice karıştırın.

KÖSTEBEK PASTA KREMASI TARİFİ

♦ 3 su bardağı süt

♦ 3 yemek kaşığı nişasta

♦ 3 yemek kaşığı un

♦ 1 paket vanilya

♦ 1 yemek kaşığı tereyağı

♦ 1 su bardağı şeker

♦ Krem şanti

♦ 1 su bardağı daha süt

Köstebek pasta kreması yapımı normal krema ile neredeyse aynı şekildedir. Ancak yine de tüm ayrıntılarıyla verilirse şu sıralama ile yapılmalıdır:

♦ Un, nişasta ve şekeri bir tencereye alın. Üzerine de sütü ekleyip ocağa alın.

♦ Ocakta koyulaşana kadar karıştırın.

♦ Kıvama geldiğinde ocaktan alın ve içine vanilya ile tereyağını ekleyip karıştırın.

♦ Ardından soğumasını bekleyin.

Eğer kremanın daha lezzetli olması isteniyorsa bunun için krema içine bazı şeyler katılabilir. Bunlardan birisi de krem şantidir. Krem şantili pasta kreması kesinlikle çok lezzetli olacaktır. Pasta kreması malzemeleri içine toz krem şanti eklendiğinde kremanın hem kokusu hem de lezzeti değişerek güzel bir hal alacaktır. Olmasa da olur ancak isteyen kişiler krema içine toz krem şanti katabilirler.

Pastacı Kreması Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Kesinlikle karıştırmayı bırakmamak lazım. ...

Krema kıvam almaya başlayınca bırakmıyoruz, unu tamamen homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz.

Un kokusu çıkana kadar kavurmak gerekiyor.

Eğer ki baloncuklar çıkıyorsa kaynamış demektir.

Sizlere en çok aranan iki tarif paylaşıyoruz:

Pasta kreması nasıl yapılır Refika?

Bir karıştırma kabına toz şekeri, yumurta sarılarını ekleyin. Beyaz renge gelene kadar çırpın. Sütü de ocakta bir tencerede ısıtın. Kaynama noktasına gelene kadar bekleyin.

Bir karıştırma kabına toz şekeri, yumurta sarılarını ekleyin. Beyaz renge gelene kadar çırpın. Sütü de ocakta bir tencerede ısıtın. Kaynama noktasına gelene kadar bekleyin.

Pastacı Kreması Arda tarifi:

PASTACI KREMASI Arda Türkmen kolay tarifi: Adı üzerinde yapılışı gayet kolay. 500 gram sütü, 1 yumurta sarısını, 3 yemek kaşığı nişastayı, 2 yemek kaşığı unu ve 8-10 yemek kaşığı tozşekerini bir tencere içinde karıştırıp orta ateşte ısıtın. Isıtırken karıştırmaya devam edin, sürekli çırparak krema haline getirin.

Kaymaktan pasta kreması olur mu?

Kendisi tek malzemeden yani sütün kaymağından elde edilen bir ürün. Her süt kaynatışınızda bir kabın içine kaymakları toparlayın ve buzdolabında dondurun. Oda sıcaklığında buzlarını çözdürüp, çırpıcı yardımıyla hafifçe çırpın. Çok çırparsanız tereyağı elde edersiniz, az çırparsanız süt kreması.