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Kadın - Aile Pastacı kreması nasıl yapılır? Pasta kreması tarifi
Kadın - Aile

Pastacı kreması nasıl yapılır? Pasta kreması tarifi

Pastacı kreması nasıl yapılır? Lezzetli bir pastanın en önemli unsurlarından biri kıvamlı ve lezzetli bir kremadır. Pastacı kreması olarak adlandırılan pastaların ara katlarına uygulanan muhallebi kıvamlı krema nasıl yapılır? İşte nefis pasta kreması tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-02-22 21:37:00 -
Pastacı kreması nasıl yapılır? Pasta kreması tarifi

Pastanelerden alınan tatlıları aratmayacak lezzetler elde etmenizi sağlayacak pastacı kremasını her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Evde yapılan tüm pastalar, profiterol ve eklerlerin lezzetli olmasını sağlayan "pastacı kreması" nasıl yapılır? İşte tarifi...

Pastacı kreması nasıl yapılır?

Malzemeler

1 litre süt
250 gram toz şeker
60 gram nişasta
30 gram un
12 adet yumurta sarısı
1 adet çubuk vanilya
30 gram tereyağı
300 gram krema

Yapılışı

Süt, tereyağı ve vanilyayı bir sos tenceresinde karıştırın.

Kaynama noktasına gelene kadar ocakta ısıtın.

Diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra hepsini iyice karıştırın.

Kremayı süzüp yeniden ocağa alın ve koyulaşana kadar pişirin

Ocaktan alıp soğuması için başka bir kaba aktarın.

300 gram kremayı iyice çırpın ve hazırladığınız malzemeye yedirin.

Soğuduktan sonra dolapta dinlendirin, kullanmadan önce çırparak pürüzsüzleştirebilirsiniz.

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