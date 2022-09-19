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Kadın - Aile Pasta ara kreması: Başka tarif denemeyeceksiniz! Profesyonel, gerçek pasta kreması tarifi
Kadın - Aile

Pasta ara kreması: Başka tarif denemeyeceksiniz! Profesyonel, gerçek pasta kreması tarifi

Bugüne kadar aldığınız en net pastacı kreması bu tarifte...

Yeniakit Publisher
2022-09-19 20:41:00 - 2022-09-19 20:45:01
Pasta ara kreması: Başka tarif denemeyeceksiniz! Profesyonel, gerçek pasta kreması tarifi

Pasta Ara Kreması (Başka Tarif Denemeyeceksiniz) Tarifi İçin Malzemeler

4 su bardağı süt
3 yumurta
5 yemek kaşığı tepeleme un
7 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı tereyağ
1 paket vanilin

Pasta Ara Kreması (Başka Tarif Denemeyeceksiniz) Tarifi Nasıl Yapılır?

Süt, yumurta, un, şekeri tencereye alıp, karıştırma teliyle iyice çırpalım. Sonra tencereyi ateşe alıp, sürekli karıştırarak pişirelim. Göz göz kaynadıktan sonra ateşten alıp tereyağ ve vanilyayı ekleyelim ve mikserle beş dakika çırpalım. On dakika dinlendikten sonra mikserle 2-3 dakika tekrar çırpın. Kabul tutmaması için ara ara karıştırarak soğumasını bekleyin.

Püf noktası: Bu pasta ara kremasının yarısını pastanızın arasına kalan yarısının içine bir çay bardağı soğuk sütle hazırlanmış krem şanti ile karıştırarak pastanın üstüne de kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

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