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Siyaset Paşinyan'dan Başkan Erdoğan'a Kurban Bayramı mesajı
Siyaset

Paşinyan'dan Başkan Erdoğan'a Kurban Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede iki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 15:49:00 -
Paşinyan'dan Başkan Erdoğan'a Kurban Bayramı mesajı

 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Nikol Paşinyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başkan Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.

İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

Erdoğan ve Paşinyan, bu çerçevede ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

 

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