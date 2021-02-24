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Dünya Paşinyan itiraf etti: İskenderiye füzelerini ateşledik
Dünya

Paşinyan itiraf etti: İskenderiye füzelerini ateşledik

Dağlık Karabağ'da büyük bir bozgun yaşayan Ermenistan'ın bölgede yaşanan çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandığına dair çarpıcı bir itiraf geldi. Paşinyan, savaş sırasında füzeleri ateşlediklerini ancak bunların yüzde 10'unun patladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 10:45:00 -
Paşinyan itiraf etti: İskenderiye füzelerini ateşledik

Ermenistan'ın taciz atışları sonrası Azerbaycan tarafından 27 Eylül 2020 tarihinde Dağlık Karabağ'a yönelik başlatılan askeri harekat, 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova'da imzalanan ateşkes sonrası sonlanmış ve Ermeni Ordusu büyük bir bozguna uğramıştı.

Askeri harekat esnasında yenileceğini anlayan Ermenistan Ordusu, Azerbaycanlı sivillerin ikamet ettiği yerleşim yerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni televizyonuna verdiği röportajda, Dağlık Karabağ Savaşında Azerbaycan Ordusuna karşı Rusya'dan alınan İskender füzelerinin kullanıldığını, ancak bu füzelerin sadece yüzde 10'unun patladığını söyledi.

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