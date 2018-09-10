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Pasifik Okyanusu'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda açıklarında meydana gelen deprem, okyanusun 111 kilometre altında gerçekleşti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:58
Pasifik Okyanusu'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Yeni Zelanda'nın başkenti Auckland’ın 775 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kermadec Adaları yakınları. Sarsıntı, okyanusun 111 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Pasifik bölgesinde  herhangi ülkeyi etkileyecek tsunami beklemediklerini bildirdi.

Öte yandan Solomon Adaları yakınlarında bugün meydana gelen 6.5  büyüklüğündeki depremin ardından da tsunami uyarısı yapılmamış ve herhangi bir  hasar bildirilmemişti.

Pasifik Okyanusu’ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları’nın da  üzerinde yer aldığı “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de  karşılaşıyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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