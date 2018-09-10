Pasifik Okyanusu'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Yeni Zelanda'nın başkenti Auckland’ın 775 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kermadec Adaları yakınları. Sarsıntı, okyanusun 111 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Pasifik bölgesinde herhangi ülkeyi etkileyecek tsunami beklemediklerini bildirdi.

Öte yandan Solomon Adaları yakınlarında bugün meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından da tsunami uyarısı yapılmamış ve herhangi bir hasar bildirilmemişti.

Pasifik Okyanusu’ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları’nın da üzerinde yer aldığı “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.