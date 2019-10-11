Pasaport yenileme nasıl yapılır? Pasaport yenileme belgeleri neler?

İster iş gereği ister eğitim gereği isterse gezi gereği yurt dışına çıkışlar için pasaport gerekli. Pasaportu olmayan kişiler ise gerekli evrakları toplayarak ilgili kurumlara başvurmaları halinde pasaport sahibi olabilirler. Peki pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır? Pasaport yenileme işleminin ücreti ne kadar? Bordo pasaporta ilk kez başvuracağım, belgeleri nelerdir?

Pasaport başvuru işlemleri il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak yapılmaktadır. Pasaport yenileme için randevu almak için bulunduğunuz il ya da ilçelerin Nüfus Müdürlükleri’nin internet sitesine ya da ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’ni aramanız gerekmektedir. Randevu alırken ikamet ettiğiniz il ya da ilçelerden randevu alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bordo pasaport için ilçe nüfus müdürlüklerinden başvuru yapılmaktadır.

Pasaport yenileme belgeleri neler?

Eski pasaportunuzu mutlaka evraklar içine eklemeniz gerekmektedir.

Nüfus cüzdanınızı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

2 adet son 6 ayda çekilmiş olan biyometrik fotoğrafınızın olması gerekmektedir.

Pasaport almak istediğiniz yıla göre harç ve defter bedellerini ödediğinize dair size verilen ‘’Tahsil Edilmiştir.’’ Belgesi ve dekontlarını teslim etmeniz gerekmektedir.

Şayet parmak iziniz yoksa, emniyete giderek parmak izi de vermeniz gerekmektedir.

Şayet reşit olmayan çocuklar için pasaport başvurusu yapılacak ise yanınızda muvafakatname götürmeniz gerekmektedir.

Ebeveynlerin vefat etmiş olması halinde, yasal vasinin muvafakatnamesi götürülmelidir.

Pasaport yenileme ücreti ne kadar?

6 Aylık pasaportlar için harç bedeli 170 TL, defter bedeli 133,5 TL ve toplamda 303,5 TL olarak belirlenmiştir.

1 senelik pasaport için harç bedeli 248,4 TL, defter bedeli 133,5 TL ve toplamda 381,9 TL olarak belirlenmiştir.

2 senelik pasaport için harç bedeli 405,5 TL, defter bedeli 133,5 TL ve toplamda 539 TL olarak belirlenmiştir.

3 senelik pasaport için harç bedeli 575,9 TL, defter bedeli 133,5 TL ve toplamda 709,4 TL olarak belirlenmiştir.

4 ve 10 senelik pasaportlar için harç bedeli 811,6 TL, defter bedeli 133,5 TL ve toplamda 945,1 TL olarak belirlenmiştir. Pasaport ücretleri her sene zamlanmaktadır. Bundan dolayı da fiyatlar her sene güncellenmektedir.

Vatandaş tüm işlemlerini ( pasaport, TCKK, sürücü belgesi için ) aynı saat ve güne randevu alıp işlem yaptırabilir mi? İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde ayrı gişe ya da aynı gişe işlem süreci değişmektedir. İlk olarak biyometrik veri işlemleri sağlanıyor, daha sonra biyometrik fotoğraf ve imza istenmektedir. Vatandaştan istenilen belgelerin kontrolü yapılıyor. 24 saat içerisinde 3 işlem için de başvuru yapılabiliyor.

Pasaport yenileme randevusu almak için