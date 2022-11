Pasaport - Ehliyet kimlik birleşiyor! Kaç kişi yeni kimlik aldı 2022? Ehliyet, kimlik, pasaport: Nüfus cüzdanı yenileme

Kaç kişi yeni kimlik aldı 2022? AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından derlediği bilgiye göre, "3'ü Bir Yerde Projesi" kapsamında 2 Nisan 2018 itibarıyla kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportlara ilişkin hizmetler nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başladı.

Bu tarihten itibaren nüfus müdürlüklerinde 23 milyon kişiye yüz yüze hizmet verildi.

Bu yıl 15 Kasım itibarıyla 9 milyon 721 bin 815 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 2 milyon 876 bin 179 pasaport ve 4 milyon 922 bin 807 yeni tip sürücü belgesi düzenlendi.

2 Nisan 2018 tarihinden itibaren pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartları tek bir nokta olarak nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmıştır. 3'ü Bir Yerde uygulaması ile T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgelerine ait tüm süreçler standart hale getirilerek vatandaşlara verilen hizmet kalitesi arttırılmıştır.

Kaç kişi yeni kimlik aldı 2022?

Uygulamayla 15 Kasım 2022 itibarıyla çipli kimlik kartı kullananların sayısı 70 milyon 997 bin 128 oldu. Böylece, TÜİK'in son verilerine göre 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda çipli kimlik kartı sahiplerinin oranı yaklaşık yüzde 85'e yükseldi. Eski tip nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi için tarih sınırı getirilmedi.

Nüfus cüzdanı YENİLEME nasıl yapılır? Kayıp kimlik yenileme

Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.

Yeni kimlik kartı NASIL ALINIR?

Kimlik kartı başvuruları Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199) alınacak randevu ile veya randevusuz olarak yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır. Kimlik kartı başvurusu, kimlik belgesi ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

2022 Kayıp Kimlik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf.

75 TL olan kayıp kimlik çıkarma ücretini ödenmesi gerekir.

Nüfus Müdürlükleri ihtiyaç halinde kimliğinizi kanıtlayan pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gerekmektedir.

Yeni kimlik için gerekenler

A. Nüfus cüzdanında fotoğraf varsa,

Nüfus Cüzdanı

Biyometrik Fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Kimlik Kartı Bedelinin yatırılması

Biyometrik Fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Kimlik Kartı Bedelinin yatırılması

Yeni kimlik kartı

Kimlik kartı başvuruları Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199) alınacak randevu ile veya randevusuz olarak yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır. Kimlik kartı başvurusu, kimlik belgesi ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2022

Ehliyet, kimlik yenileme ücreti: Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: -225+45TL'dir. 2022 yılında ehliyet yenilemek için ödenecek ücret 13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı olmak üzere toplamda 15 TL olacak.

KİMLİK YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

Yeni kimlik son tarih: Eski nüfus cüzdanları 1 Ocak 2024 tarihinden sonra geçerli olmayacak. Fakat kimlik yenileme işlemleri yapılmaya devam edecek.

T.C. kimlik randevu Yeni kimlik randevu almak için TIKLAYINIZ

TC kimlik sorgulama için TIKLAYINIZ

e-Devlet İçişleri Bakanlığı · T.C. Kimlik No Doğrulama · Yabancı Kimlik No Doğrulama · Kişi Bilgileri ile. Yabancı Kimlik No Sorgulama. Kayıp kimlik işlemlerinizi https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden YAPABİLİRİSNİZ.

İşte haberin detayları...

Çipli kimlik kartı kullananların sayısı 70 milyonu geçti

Nüfus hizmetleri kapsamında, "taklit edilemeyen görsel ve elektronik güvenlik" özelliklerine sahip yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de başlandı.

Uygulamayla 15 Kasım 2022 itibarıyla çipli kimlik kartı kullananların sayısı 70 milyon 997 bin 128 oldu.

Böylece, TÜİK'in son verilerine göre 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda çipli kimlik kartı sahiplerinin oranı yaklaşık yüzde 85'e yükseldi.

Eski tip nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi için tarih sınırı getirilmedi. Nüfus cüzdanları, çipli kimlik kartları alınıncaya kadar geçerli olacak, değiştirilmediği takdirde herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Yeni tip sürücü belgesi, çipli kimlik kartına ücretsiz yüklenebiliyor

Vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve yeni tip sürücü belgelerinin çipli kimlik kartlarına yüklenmesini içeren "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" ise 21 Eylül 2020'de hayata geçti.

Uygulamanın başladığı tarihten 15 Kasım'a kadar yeni tip sürücü belgesine sahip 4 milyon 744 bin 867 kişi, ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti.

İsteğe bağlı işlem, nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak ücretsiz yapılabiliyor.

Yaklaşık 10 milyon kişi yeni nesil pasaport aldı

Sahteciliğin önlenmesi amacıyla çip barındıran polikarbon malzemeden üretilmiş ikinci nesil pasaportların kullanılmaya başlandığı 2 Nisan 2018'den bugüne kadar 9 milyon 900 bin 259 kişiye yeni nesil pasaport verildi.

Ehliyet, kimlik pasaport BİRLEŞTİRME

3'ü Bir Yerde Projesi ile birlikte; Pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı ile ilgili olarak tek bir randevu portali üzerinden randevu alınabilmesi sağlanmıştır, Yeni geliştirilen randevu sistemi ile birlikte aynı güne randevu alınabilmesi sağlanmıştır.

Kimlik randevu numarası: ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi.