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Pasaklılık hiç hoş değil

Erkeklerin çoğu pasaklıdır. Fakat tertipli düzenli kadınları severler. Bütün çocuklukları boyunca anneleri onların ardını toplamıştır. Evlenince de öyle olsun beklerler. Bunu bulamayınca öfkelenirler.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:08
Pasaklılık hiç hoş değil

Masa örtüleri, çarşaflar, havlular kendilerine ayrılmış dolabın içinde derli toplu mu duruyor, yoksa hepsini üst üste biryerlere tıkıştırdınız mı? Doğrusu ilki tertipli bir ev hanımının tercihidir. İkincisi ise kafası karışık ya da beceriksizin.. Onlardan için galiba hâlâ o eski kınama kelimesi kullanılıyor: pasaklı!

Pasaklı olmamak, dikkatini temizlik ve düzene vermekle pekalâ mümkündür ve öyle yüksünülecek kadar da zor bir iş değildir. Mesela bu konuda çarşaf ve nevresim takımlarınızı düzenlemekle işe başlayın. Bütün çarşaflarınızı çıkarın. Hepsini düzenli bir şekilde katlayın. Dilerseniz aralarına hoş kokulu sabunlar koyabilirsiniz. Defne, lavanta gibi kokular da kullanabilirsiniz. Daha çok kullandıklarınızı başka bir tarafa ayırın, az kullandıklarınızı ya da kullanmadıklarınızı dolabın arka tarafına yerleştirin.

Mevsimlikleri, sık sık kullandıklarınızı öne koyun. Böylece çarşaflarınızı değiştirirken onlara daha kolay ulaşır ve oluşacak dağınıklıktan kurtulursunuz. Bu arada çocukların çarşaflarına ayrı bir yer ayırabilirsiniz. Onların çarşafları, yastık yüzleri orada durabilir. Ayrıca çocuklarınızın havlularını onların da ulaşabileceği raflarda olmalı. Böylece onlar kendi havlularını alırken sizinkileri dağıtamazlar.

El ve yüz havlularınızı ayrı bir alanda, banyo havlularınızı başka bir rafta tutabilirsiniz. Yatak odanızda yeriniz yoksa havlularınız için banyo dolabınızı da kullanabilirsiniz.

Masa örtülerinize salondaki çekmeceler ev sahipliği yapabilir..

Misafirleriniz için ayırdığınız çarşafları yastık yüzlerini ayrı bir rafa yerleştirmelisiniz.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:15
  1. dağınık ev
  2. ev düzeni
  3. ev düzeni nasıl olmalı

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