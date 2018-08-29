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Partizan maçı öncesi Tolga'dan kötü haber

Partizan'ı konuk edecek olacak Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in sakatlığı nüksetti. Son gelen bilgilere göre; Partizan maçında kaleyi Utku Yuvakuran koruyacak.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:50
Partizan maçı öncesi Tolga'dan kötü haber

Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in son durumu, Partizan maçı öncesi yapılan son antrenmanda belli oldu.

Tolga Zengin idmanda kendini denedi. Ancak tecrübeli kaleci 15 dakika sonra idmandan çıktı. Partizan maçında Beşiktaş kalesini genç kaleci Utku Yuvakuran koruyacak.

Sakatlığı bulunan deneyimli file bekçisi, çıktığı idmanda kendini denedi. Tolga Zengin, ağrıları gerekçesiyle idman 15. dakikada bıraktı. Beşiktaş - Partizan maçında kaleyi, ligdeki son Antalyaspor maçında olduğu gibi Utku Yuvakuran koruyacak.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:50
  1. Antalya
  2. Beşiktaş
  3. Partizan
  4. Tolga Zengin
  5. Utku Yuvakuran

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