Partizan maçı öncesi Şenol Güneş'ten uyarı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Perşembe akşamı Partizan'la Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, tüm planlarını tur atlamak üzerine yaptı. Dün bu mücadelenin hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına uyarılarda bulundu.

Başarılı teknik adam, "İlk maçta rakibimiz karşısında zorlandık. 1-1'lik sonuca bakılırsa avantaj bizde. Ancak Vodafone Park'taki mücadeleye ilk maçı düşünmeksizin çıkacağız.

"RAKİBE BASKI KURUP ERKEN GOL BULMALIYIZ"

En ufak bir konsantrasyon kaybı, bizi telafisi olmayan durumlara sokabilir. Bundan dolayı taraftarımız önünde çıkacağımız karşılaşmada ilk andan itibaren rakibimize baskıyı kurup erken bir gol bulmalıyız" ifadelerini kullandığı bildirildi.

"ANTALYA'YI UNUTTURMALIYIZ"

Partizan'ın İstanbul'a sürpriz yapmak için geleceğini kaydeden Güneş, "Rakibimizin bize evimizde sürpriz yapmasına izin vermeyeceğiz. Rakibimizi yenerek hem Avrupa Liginde gruplara kalacağız hem de Antalyaspor mağlubiyetini taraftarımıza unutturacağız" dediği öğrenildi.