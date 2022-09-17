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Gündem Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'ndan bir skandal daha! Pişkinliğin bu kadarına pes
Gündem

Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'ndan bir skandal daha! Pişkinliğin bu kadarına pes

Katıldığı bir doğum günü partisinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım "Pişkinliğin bu kadarına da pes" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 13:39:00 -
Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'ndan bir skandal daha! Pişkinliğin bu kadarına pes

Katıldığı bir doğum günü partisinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım "Pişkinliğin bu kadarına da pes" dedirtti. Ahlaksız yaşam biçimini Türk milletinin gözüne gözüne sokan Subaşı'nın "Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez" paylaşımına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Bu sözlerin, yediğin haltlarla ne alakası var" diye sordu. 

Subaşı'nın daha önce de uyuşturucu kullandığına dair bazı iddialar ortaya atılmış, ancak ünlü isim bu iddiaları yalanlamıştı.

 

 

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