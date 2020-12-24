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Aktüel Parti temsilcileri, İzmir Uluslararası Mizah Festivalindeki bir söyleşinin iptal edilmesini değerlendirdi
Aktüel

Parti temsilcileri, İzmir Uluslararası Mizah Festivalindeki bir söyleşinin iptal edilmesini değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 00:07:41 -
Parti temsilcileri, İzmir Uluslararası Mizah Festivalindeki bir söyleşinin iptal edilmesini değerlendirdi

İZMİR (AA) - İzmir'deki siyasi parti temsilcileri, "Uluslararası İzmir Mizah Festivali" kapsamındaki "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" etkinliğinin iptal edilmesini değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Büyükşehir Belediyesinin konuya ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mizah Festivali kapsamında Türkiye ve İslam düşmanlarını davet ettiği söyleşi tepkiler sonucu iptal edildi. İBB, İzmirlileri 'Hoşgörü ortamını baltalamak' ile itham etmiş. Dini ve milli değerlerimize hoşgörülü olmayanlara 'dur' demek hakkımızdır." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de şu paylaşımda bulundu:

"Türk ve İslam düşmanı karikatüristleri 'festival' adı altında misafir etmekte kararlı olan Soyer, onca 'İhanet etme.' çağrısına bir zahmet ve son anda icabet etmiş! Ama, her zaman ki gibi kendini aklayıp tepki gösterenleri karalayarak! Niyetini muhafaza ettiği ortada!"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Belediyeden yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yayılımının en hızlı olduğu bir dönemde festival düzenlendiğini belirten Şahin, "Soyer daha büyük ayıp ederek 'Şoven ve popülist söylemler yüzünden iptal ettim diyor.' Soyer’i bir kez daha kınıyorum. İptal edilmesi gerekirdi, doğrusu buydu." dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da "İzmirli hemşehrilerimizin ve teşkilatımızın haklı tepkisi sonuç verdi. Türk ve İslam karşıtı sözde karikatüristlerle planlanan festival, İzmirlilerden gereken cevabı aldı." şeklinde konuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de tepkilere neden olan söz konusu etkinliğin iptal edildiğini açıklamış; Büyükşehir Belediyesi etkinlikle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

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