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Parmak kadar çocukta alerji olur mu?

Oluyor! Sebebi ise maalesef annesinin sütü...

13 Eylül 2018 Perşembe 18:04
Parmak kadar çocukta alerji olur mu?

Parmak kadar bebek alerji olur muymuş diye düşünmemelisiniz; olur. Hem de annesinin sütü sebebiyle olur. Şu çamaşır suyu ve deterjanlar yok mu, onlar bu konuda baş rolü oynuyorlar. Kadınların süslenmek uğruna bir türlü vaz geçemedikleri, kendilerini de zehirleyen binbir bilinmez kimyasalla ortaya çıkan kozmetik ürünler de aynı rolü oynuyor. Eğer doğum öncesi kadın, bağda bahçede çalışırken tarım ilaçlarının etkisinde kalmışsa; bu zehirler, doğumdan sonra anne sütünde kendisini gösteriyor. Çalışan kadın zaten çifte patronlu kadın; bir yanda evi, öte yanda işi.. İkisinin arasında yaşadığı gerginlik, canından bezme noktasına gelen yorgunluk; hamilelik sonrası sütüne yansıyor.

Gebelikte, karnındaki bebek bu zehirlerden, stresten fazlasıyla nasibini almakla kalmıyor; dünyaya geldikten sonra da annesinin sütünü emerken de aynı etkilerden kurtulamıyor. Bütün bu etkenler çünki aynen sütüne yansıyor.

Bebek, kendisi farkında bile olmadan “yaradılıştan gelen” savunma sistemi ile annesinin sütünden gelen etkilere karşı koyuyor. Alerji bu korunma çabasının dışa vurumundan ibaret!

NE YAPACAKSINIZ?

Artık en evvel yukarıda saydığımız kimyasallar ve bize yutturumaya çalışılan “çağdaş yaşam” zırvalarından mümkün olduğunca uzak, sakin huzurlu bir hayat ile hem kendiniz ve hem de bebeğiniz için “sağlık önlemi” almanız gerektiğini belirtmemize her halde lüzum yok. Sebepleri ortadan kaldırırsanız, illet niye zuhur etsin ki..

Ayrıca ne yapmalısınız: Bebekte alerji için ilaç almak gereksiz. Anne hemen beslenmesini düzene soksun. Bebeğine de 2 günde bir “kaya tuzlu banyo” yaptırsın.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 18:04
  1. bebek
  2. alerji

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