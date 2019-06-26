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Parlamento kritik yasayı onayladı! Rusya çekiliyor

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:21
Parlamento kritik yasayı onayladı! Rusya çekiliyor

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi ile ilgili yasa tasarısını onayladı.

Onaylanan tasarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması bekleniyor.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Putin ise buna karşılık olarak INF’nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:21
  1. Rusya Parlamentosu
  2. Federasyon Konseyi
  3. Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF)
  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  5. ABD
  6. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)
  7. INF

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