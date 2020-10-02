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Aktüel Parkta uyuya kalan evlilik hazırlığındaki çiftin çantasını çalan şüpheliler yakalandı
Aktüel

Parkta uyuya kalan evlilik hazırlığındaki çiftin çantasını çalan şüpheliler yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:04:01 -
Parkta uyuya kalan evlilik hazırlığındaki çiftin çantasını çalan şüpheliler yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de evlilik hazırlığı yapan çiftin, içerisinde cep telefonları ve para olan çantasını çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 21 Eylül'de Yenişehir ilçesindeki bir parkta uyuya kaldıkları sırada çantaları çalınan Mustafa Zülküflü (51) ve evlilik hazırlığı yaptığı Fatma Polat'ın (35) şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Park ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.G. ile Y.N. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin, 3 ayrı hırsızlık olayının da failleri olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüde zanlıların, ellerindeki çantayla yürüdüğü görülüyor. Görüntülere ise zanlıların motosiklet ve bisiklet çaldığı anlar da yansıyor.

- Olay

Mersin'de Mustafa Zülküflü ile Fatma Polat, geçen ay düğünleri öncesi gelinlik ve damatlık provası yaptıktan sonra kutlama yapmak için bir restorana gitmiş, çıkışta dinlenmek için durdukları parkta uyuya kalmışlardı.

Çift, uyandıklarında içerisinde 1800 avro, 650 lira, 3 telefon, banka kartları ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantanın çalındığını fark edince şikayetçi olmuştu.



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