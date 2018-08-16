Parkinson hastalığının belirtileri nelerdir?

Parkinson, ilk kez 1817'de Dr. James Parkinson tarafından “titrek felç” olarak tanımlanan, yaşın ilerlemesiyle beyinde dopamin salgılayan hücrelerin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor.

60'LI YAŞLARDA, 50'Lİ YAŞLARA ORANLA 10 KAT DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Parkinson hastalığı görülme sıklığı ve bulguları, yaşa bağlı olarak göreceli olarak ilerliyor. 60'lı yaşlarda, 50'li yaşlara oranla 10 kat daha sık görülüyor. Hastalığın 50 yaşından önce başlamasına nadiren rastlanıyor.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Parkinson hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de spesifik genetik mutasyonlar ya da bazı çevresel faktörlerin, hastalığın gelişiminde rol oynadığı söyleniyor.

Yaşın ilerlemesiyle beyinde dopamin salgılayan hücrelerin azalmasına bağlı olarak görülen hastalık, hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere neden oluyor.

Hastalık ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, yürüme güçlüğü, yüz ifadesinin değişmesi (sabit bakma, göz kırpamama gibi), yürürken bir kolun savrulmaması, titreme, kaslarda kasılma, bir bacağın aksaması veya sürüklenmesi, tutarsız yürüyüş ve kamburluğa yol açabiliyor.

Harekete bağlı olmayan belirtiler arasında uyku bozuklukları, depresyon, kabızlık, koku duyusu kaybı ve kaygı bozukluğu yer alıyor.

HER HASTAYA UYGULANAN TEDAVİ AYNI DEĞİL

Merkezi New York'ta bulunan ABD Parkinson Vakfı, hastalığın belirtilerinin kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğini anlatıyor.

Semptomların ilerleyişinde de farklılıklar görülebiliyor. Bazı hastalarda bulgular hafif şekilde başlayıp yavaş ilerleme gösterirken bazılarında ilerleme şiddetli bir şekilde olabiliyor.

Parkinson tedavi yöntemleri arasında ilaç ve destek terapileri, fizik tedavi ve cerrahi işlemler bulunuyor. Her hastaya uygulanan tedavi aynı olmuyor. Tedavi yöntemi hastanın yaşına, hastalığın evresine ve belirtilerine göre değişiyor.

PARKİNSON HASTASI OLAN ÜNLÜLER KİMLERDİR?

Aktör Michael J. Fox, pop yıldızı Linda Ronstadt, boksör Muhammed Ali ve Papa 2. Jean Paul, Parkinson'a yakalanan tanınmış kişiler arasında bulunuyor.

74 yaşında yaşamını yitiren ABD'li ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatının son 30 yılında Parkinson'la mücadele ettiği biliniyor.

Dünyada kronik nörolojik bir hastalık olan Parkinson teşhisi konulmuş 7 milyondan fazla kişi var.

Bu nedenle toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan, tüm dünyada “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” olarak ilan kutlanıyor.