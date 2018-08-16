Parkedeki oluşan çiziklerden kurtulmak için yapmanız gerekenler

Yerde oluşan çizikleri veya mobilyaların üzerindeki oyuk, delik veya çizilmeleri bir ütü ve ıslak havlu yardımıyla kolayca yok etmek mümkün.

Çiziği ıslatın. Üzerine kağıt havluyu ıslatarak bastırın. Ütüyü yüksek derecede ısıtın ve yuvarlak hareketler yaparak yüzeye uygulayın.

Oluşan buhar sayesinde parke genleşecek ve çöküntüler ortadankaybolacaktır.

3-5 dakika arasında bir buhar uygulaması basit çizikler için yeterli olacaktır.