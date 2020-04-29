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Aktüel

Park ve bahçeler Başiskeleliler için hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi, park, bahçe, mesire alanları ve yeşil alanlarda bahar temizliğine devam ediyor.

2020-04-29 11:36:24 -
Park ve bahçeler Başiskeleliler için hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi, park, bahçe, mesire alanları ve yeşil alanlarda bahar temizliğine devam ediyor.


Başiskele Belediyesi, baharın gelmesi havaların ısınmasıyla ilçeyi bahara hazırlıyor. Başiskele’de korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması teşvik edilirken, gelecek günlerde salgının etkisinin kaybolması ve halkın park ve bahçelerde vakit geçireceği günlere hazırlamak için belediye ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. İlçenin tüm yeşil alanlarında detaylı çalışma içerisine giren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çim biçme, yabani otların temizliklerini, kamelya ve bankların tamiratı ve boyası, mıntıka temizliği, peyzaj çalışması, aydınlatmaların bakım ve onarımı gibi birçok işi gerçekleştirerek park ve bahçeleri, mesire alanlarını korona virüs yasaklarının kalkmasının ardından ilçe halkı için hazır hale getiriyor.

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