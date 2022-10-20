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Aktüel Park halindeyken freni boşalan minibüs 6 araca çarptı
Aktüel

Park halindeyken freni boşalan minibüs 6 araca çarptı

Bilecik'te park halindeyken freni boşalan minibüs sokaktaki 6 araca çarparak durabildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 21:30:00 - 2022-10-20 21:40:56
Park halindeyken freni boşalan minibüs 6 araca çarptı

Bilecik'te park halindeyken freni boşalan minibüs sokaktaki 6 araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, bir sürücü minibüsünü İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta park etti.

İddiaya göre freni boşalıp kendiliğinden hareket eden araç sokaktaki 6 araca çarptı.

Kaza sırasında minibüsün çarptığı otomobilden inmek isteyen bir kişi başını araca çarparak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

Kazaya karılan araçlarda hasar meydana geldi.

Araçlar, çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

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