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Aktüel Park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de park halindeyken alev alan pikap kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 00:42:00 -
Park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de park halindeyken alev alan pikap kullanılamaz hale geldi.

Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak'ta park halinde bulunan 34 EE 5648 plakalı pikaptan bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Alevlerin kısa sürede tüm aracı sardığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri, yangını park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürdü.

Yanan pikap kullanılamaz hale geldi.

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