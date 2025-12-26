  • İSTANBUL
Gündem Park halindeki otomobili göçük yuttu, sahibi şaşırttı: Bu aradan çok çektim, gömün gitsin!
Gündem

Park halindeki otomobili göçük yuttu, sahibi şaşırttı: Bu aradan çok çektim, gömün gitsin!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Park halindeki otomobili göçük yuttu, sahibi şaşırttı: Bu aradan çok çektim, gömün gitsin!

İstanbul Esenyurt’ta park halindeki bir otomobil, boş arazide oluşan göçüğe düştü. Olay yerine gelen otomobilin sahibi Cevdet Turahan "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim. Üstünü gömün gitsin" dedi.

Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde, Haramidere'nin yanında bulunan boş arazide oluşan göçük nedeniyle park halindeki otomobil, kayan toprakla birlikte çukurun içine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı şeritle kapattı. Dere kenarında, İSKİ koruma alanı içerisinde kalan noktaya İSKİ ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Göçüğün çevresinde risk oluşabileceği değerlendirilirken, önlem amaçlı emniyet şeridi çekilerek araziye girişler engellendi.

YÜZÜM HİÇ GÜLMEDİ

Olay yerine gelen Otomobil sahibi Cevdet Turahan ise herkesi şaşırttı. Turahan "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. Satın almak için birisi aradı, ben de yolladığımı söyledim. Ayran, çorba ne isterlerse vereceğim gitsin. Bu arabadan yana hiç yüzüm gülmedi. Üstünü gömün gitsin" dedi.

 

