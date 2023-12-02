Park etme devam et İmamoğlu! İşte Ekrem’i evine göndermek için gerekçe

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Ahlaksız siyaseti getireceğiz” şeklindeki seçim vaadini İstanbul halkının iliklerine kadar yaşatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada fena madara oldu.

4 buçuk yılda İstanbul için verdiği sözlerin birini bile yerine getirmeyen İmamoğlu, seçimler hakkındaki açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, daha önce İSPARK’ın bundan sonra ücretsiz olacağını ve vatandaşların araçlarını park ettikten sonra toplu taşıma araçlarına ücretsiz şekilde bineceğini söyleyen Ekrem İmamoğlu’nun, bu vaadi hatırlatıldı.

Sonrasında ise Ekrem İmamoğlu’nun, “Siyasetçilerin vaatlerine bakın, sözlerini yerine getirmeyenleri sandıklara gömün” mealindeki açıklamalarına yer verildi.

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Vatandaşlar CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dalga geçerken, CHP’nin klasik yalan siyasetinin ne boyutlara varabileceği de gözler önüne serilmiş oldu.

Ayrıca İmamoğlu’nun yerine getirmediği vaatleri yalnızca bununla sınırla değil, zira CHP’li İBB Başkanı aktarmaların ücretsiz olmasından trafik çilesinin bitirileceğine, altyapı çalışmalarından açılacak kreşlere kadar onlarca söz vermişti. Ve tabii ki de hiçbirini yerine getirmedi!..