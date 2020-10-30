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Aktüel Paris’te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi
Aktüel

Paris’te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:37:22 -
Paris’te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

PARİS (AA) - Fransa’nın başkenti Paris’te polise bıçaklı tehditte bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi.

Başkentin 15. bölgesinde, üzerinde 2 bıçak bulunan kişi polise saldırdı. Saldırgan kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bazı medya organları, polisin komşusunun kapısını çalan bıçaklı bir kişiye dair ihbar aldığı için olay yerine gittiğini, bıçaklı kişinin polise saldırmaya çalıştığını bildirdi.

Diğer yandan bazı Fransız basın kuruluşları saldırganın "Allahuekber" diye bağırdığını yazsa da bu iddia doğrulanmadı.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında dün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan yakalanırken, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Nice'teki saldırıdan iki saat sonra Avignon kentinde, aşırı sağcı bir kişi saldırı girişiminde bulunmuş ancak polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, saldırganın psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle olayın terör kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.


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