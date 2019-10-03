Paris saldırısı sonrası Fransa'dan Türkiye kararı! Fransa'daParis Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırı sonrası İçişleri Bakanı Christophe Castaner Türkiye'ye ziyaretini erteledi.

Fransa'da bir adamın, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına girerek 4 kişinin hayatını kaybettiği polis memurlarına bıçaklı saldırısı sonrası, Fransa İçişleri Bakanı Türkiye'ye ziyaretini erteledi. Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan emniyet müdürlüğü çalışanı 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi. Metro istasyonu kapatıldı Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği kaydedildi. Ziyarete erteleme Bu arada Fransa İçişleri Bakanı, Paris'teki saldırı sonrası Türkiye'ye ziyaretini erteledi.

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