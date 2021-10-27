Parfe nedir nasıl yapılır? Kolay parfe tarifi

Son zamanlarda yabancı yemek ve tatlı tariflerine olan ilgi arttı. Fransız mutfağına ait parfe de en çok merak edilen tarifler arasında yer alıyor?

Parfe nedir?

Parfait (Parfe)1894 yılında yapılmaya başlayan, dondurulmuş tatlı türüdür. Fransızca mükemmel anlamına gelir. Fransa'da, parfait şeker, yumurta ve krema çırpılarak yapılmış dondurulmuş tatlı anlamına gelir. İsteğe göre içine farklı malzemeler konulabilir.

Kolay parfe tarifi

Malzemeler:

1 adet portakal

3 adet yumurta

2 çay bardağı toz şeker

2 poşet kremşanti

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı ceviz

Üzeri için:

Çikolata sos

Parfe nasıl yapılır?

Öncelikle bir kutu içerisinde bulunan 2 poşet kremşantiyi sütlü birlikte iyice çırpın.

Ardından kremşantiyi derin dondurucuya kaldırın.

3 adet yumurta ve şekeri bir kasede iyice köpük köpük olana kadar çırpın.

Bir adet portakalı güzelce yıkayın.

Portakalın kabuğunu rendeleyip suyunu sıkın.

Derin dondurucudan çıkardığınız kremşantinin içerisine yumurtalı karışımı, cevizi, damla çikolatayı, portakal suyunu ve kabuğunu ekleyip karıştırın.

Bir kabılın içerisine streç film ya da buzdolabı poşetini keserek yerleştirin.

Ardından parfeyi döküp kaşıkla düzeltin.

Parfeyi derin dondurucuda 4-5 saat dinlendirin.

Perfeyi streç filmden çıkarıp bir servis tabağına alın.

Tatlınızın üzerine çikolata sosu gezdirin.

Parfeyi dilimleyip servis edebilirsiniz.

Ayrıca parfeyi kalıp yerine cuplarda da hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.