Parçalanan Müslümanlar Batı’yı cesaretlendiriyor

Müslümanların terörden açlığa, cehaletten gelir adaletsizliğine, iç kavgalardan tefrikaya pek çok çetrefil sorunla yüzleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir. İslam’ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır. İslam ve Müslüman karşıtı söylemler, günümüzde Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Yakın zamanda gündeme getirilen ‘Fransız İslamı’, ‘Avrupa İslamı’, ‘Avusturya İslamı’ gibi kavramlar, bunun en son örnekleridir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam’la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. ‘Aşırılıkla mücadele’ kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade; zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor” ifadelerini kullandı.



İİT üyesi ülke temsilcilerine “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” ikazını hatırlatan Erdoğan, “Saflarımızı sıklaştırdığımız, birbirimize kenetlendiğimiz müddetçe bütün sorunların üstesinden gelebiliriz” dedi.

5 ve 9. sınıfta yüz yüze eğitim 2 Kasım'da

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında Külliye’de toplandı. 3 saat 15 dakika süren Kabine toplantısında; Azerbaycan Ermenistan hattı, KKTC’deki seçimler, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervi, yüz yüze eğitim terörle mücadele ve koronavirüs konularının masaya yatırıldığı öğrenildi. Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.



KKTC’nin yanındayız



“Doğu Akdeniz’i kapsayan etki alanı mücadelesinde Türkiye’nin gösterdiği duruşa Kıbrıslı Türkler de sahip çıkmıştır. Tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Tatar’a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkünün yanında yer almaya devam edecektir. Bölgemizdeki tüm krizleri sınırlarımızın içine taşıma planları oldu. Terör örgütlerinin saldırılarından darbe girişimine kadar her yöntem devreye sokuldu. Tüm saldırıları oyunları boşa çıkarmayı başardık. Mazlumun, mağdurun, hakkın adaletin yanında dimdik yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, büyüdükçe ve güçlendikçe dahil olduğu hususlar doğal olarak genişlemektedir.”



Kâbusları olacağız



“Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle destek verdik, vereceğiz. Libya’da bir darbecinin ülkeyi göz göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Bin yıldır vatanımız olarak bu coğrafyadan bizi tasfiye etmeye çalışanlara daha çok kâbuslar yaşatacağız. Vatanımıza uzatılan her eli kıracağız, sürekli yeni cepheleri açılan mücadelemizin mesajlarını aktaracağız.”



Virüs krizinden güçlü çıktık



“Ülkemizin yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını izahın ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Küresel ve bölgesel tüm dengeler hızla yıkılıyor, Türkiye yükselen yıldız konumundadır. Karşılarında geçmişte 2 çift lafla, birkaç hamleyle sindirdikleri Türkiye’nin olmadığını gördükçe öfkeleri artıyor. Dışardan yapabildikleri her şeyi zaten yapıyorlar, bunun yanında da içeride kendilerine destek olacak kişiler devşirmeye yapılar kurmaya çalışıyorlar.”



Yerli aşıda hedef bahar



“Yerli aşı çalışmalarında, iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.”



Büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz



“Yapısal reformlar daha büyük hamlelerin temeliydi. 2053 vizyonunun esasını oluşturacak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına yeni başlıyoruz.”

“Ortaokullarda 5’inci sınıflarda, liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz.”