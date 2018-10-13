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Parayla saadet olmaz sözü doğrulandı

Meslektaşları tarafından 'mutluluk araştırmalarının kralı' olarak bilinen Wisconsin Üniversitesi profesörü Richard Davidson, mutluluğun sırrının beynin sol lobunda gizli olduğu sonucuna vardı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 19:26
Parayla saadet olmaz sözü doğrulandı


Fakat beynin sol lobu farklı olduğu için mi insanlar mutlu, yoksa mutluluk beynin o lobunda mı kendini belli ediyor, bu meçhul.

Konunun fiziksel hastalıklarla ilgili yanı ise oldukça şaşırtıcı. Yüksek mutluluk seviyelerinde oldukları belirlenen kişilerin vücudu, grip aşısı olanlara oranla yüzde 50 daha fazla antikor üretiyor! Davidson'a göre bu, 'çok büyük bir fark' ortaya çıkarıyor.

Öte yanda yaşlılar gençlerden, televizyon izlemeyenler izleyenlerden, evliler bekârlardan daha mutlu çıkmış.

"Parayla saadet olmaz" sözü doğrulandı. Eğitim ve yüksek IQ da mutluluk için yeterli değil.

Araştırmalarda mutluluk kaynakları da ele alındı. Buna göre, dindarlar kendilerini daha mutlu hissediyor. 30-50 yaş arası ise en şanssız yaş grubu. Çünkü orta yaşlılar iş, çocuk gibi sebeplerden dolayı daha az özgür, daha fazla sorumluluk sahibi.

Genetik şifreler de mutluluk konusunda işin içinde.. Başkalarıyla iyi iletişim ise tüm bu bileşenlerin kilit noktası.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 19:26
  1. parayla saadet olur mu

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