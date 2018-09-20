Paranın uzmanları birleşti… “TL, hak etmediği değerde”

Buğra Kardan Finans sektörüne yön veren uzmanlar, “Ticaret Savaşları ve Sanayinin Finansmanı” ana temasıyla gerçekleştirilen İstanbul Finans Zirvesi’nde dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeleri masaya yatırdılar. TL’de yaşanan değer kaybına dikkat çeken Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü ve sağlam olduğunu vurguladı.

COĞRAFYAMIZDA BÖYLE ÜLKE AZ

Utku, “Bizim coğrafyamızda ve böylesine kaotik bir dönemde potansiyel olarak bu kadar hızlı büyümeye ve gelecekte güçlü bir ekonomi olmaya aday ülke sayısı az. Ancak TL’de yaşadığımız değer kaybı; maalesef makroekonomik göstergelerimiz, eleştirseniz de, bazılarında zayıflıklar ve atılması gereken adımların olduğu düşünseniz de, hak etmediği ölçüdedir” diye konuştu.

AKLISELİM DURUŞU KAYBETMEYELİM

Utku, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ekonomik temellerle uyumsuz anlık ya da kısa dönemli hareketler geçici olup orta ve uzun vadeli görünümümüze uygun bir şekilde hareket etmemiz, aklıselim duruşu kaybetmememiz gerekmektedir. İhtiyacımız olan yapısal reformlar, her zamankinden daha çok çalışmak ve ülkemizin sağlam olan dinamiklerini gerek halkımıza gerekse yabancı yatırımcılara anlatmaktır. Ülkemizin risk göstergeleri üzerinde şu anda büyük oranda algı kaynaklı bir şişkinlik oluşmuş durumda.”

“REEL SEKTÖRLE İÇ İÇEYİZ”

Utku, katılım bankası olarak reel sektörle her zaman iç içe olduklarını belirterek, katılım bankalarının sanayici ve KOBİ’lere yönelik desteklerine değindi. Utku, Türkiye’nin şu aşamada yatırımcılar açısından sermaye girişleri için fazlasıyla müsait bir pozisyonda olduğunu belirterek, “Özellikle şu aşamada borsa ve hisse senedi piyasamız hiç olmadığı kadar ucuz. DİBS’ler ve diğer Türk varlıklarında da oldukça cazip getiriler gözlemlemek mümkün” dedi.

“PİYASA GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR”

Zirvenin ana sponsorluğunu üstlenen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise “16 yıl boyunca birçok alanda atılım gerçekleştirerek ekonomik istikrar yakalayan, yatırımcıların ilgi odağı olan ülkemiz, son dönemde piyasa gerçekleri ile bağdaşmayan değerlendirmelere maruz kalmaktadır” dedi.

Bu tür olumsuz değerlendirmeleri; ekonomisinin güçlü temelleri ve istikrara dayalı yönetim anlayışıyla her zaman olumlu sonuçlara yönlendirmeyi başaran Türkiye’nin, kararlı bir ekonomi modeline geçtiğini ifade eden Arslan, “Yerli ve milli markalarımızın öne çıktığı, sanayimizin gelişerek ihracatta daha güçlü olmayı hedeflediğimiz yeni dönemde, ekonominin en güçlü destekçisi yine bankacılık sektörü olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Türkiye’nin, yapısal reformların ve hızlı karar alabilen yeni yönetim sisteminin olumlu etkisiyle ekonomik gelişimini sürdüreceğini ifade etti.

KOBİ VE GİRİŞİMCİYE YENİ SOLUK ALDIRILACAK

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan da uluslararası ticaretin geçmişi ve gelişimine değinerek, ABD’deki yönetim değişikliğinden sonra Başkan Donald Trump tarafından sıkça gündeme getirilen ve son dönemde uygulanmaya başlayan gümrük vergilerini hatırlattı.

ÇATIŞMA YERİNE İŞBİRLİĞİ

Ticarete ilişkin tek taraflı alınan kararların zararlarına işaret eden Özcan, “Uluslararası ticarette korumacı ve tek taraflı önlemler kısa dönemde kazanç sağlıyor olabilir ancak uzun vadede tüm taraflar bugün atılan yanlış adımların olumsuz sonuçlarını yaşayacaktır” dedi. Bireyleri, toplumları ve insanlığı; çekişme ve çatışmalar değil, iş birliğinin ileriye taşıyacağını, işbirliği ile refahın artacağını vurgulayan Özcan, “Temennimiz, başta ABD olmak üzere tüm tarafların ticaret savaşları denen bu çekişmeye bir an önce son verip çözülmesi gereken meseleleri tam da bu amaç için kurulmuş organizasyonların çatısı altında istişare etmesidir” ifadesini kullandı.

KİTLE FONLAMALARI

Öte yandan; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, zirvede yaptığı konuşmada SPK’nın girişimleri sayesinde başta KOBİ’ler olmak üzere girişimcilerin sermaye piyasalarının sunduğu alternatif finansman olanaklarından faydalanmaları amacıyla kitle fonlamasına ilişkin düzenlemelerde son aşamaya gelindiğini söyledi.

SÖNMEZ: YATIRIMCININ GÜVENİYLE BÜYÜYECEĞİZ

Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Varlık Fonu’nun bir anonim şirket olarak konumlanacağını ve şirket görevi göreceğini söyledi. Fonun 5 yıl içerisinde Türkiye’nin ‘kartviziti’ olacağını ifade eden Sönmez, “Fon yenilikçi, şeffaf ve kapsayıcı olacak. Fon yönetimi diyaloğa önem verecek ve yatırımcının güvenini temin edecek” dedi. Varlık Fonu’nun büyüklüğü dünya ölçeğinde 8 trilyon dolar, Türkiye ölçeğinde de 40 milyar dolar olduğu zikrediliyor.