  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Paramotorla saldıracaktı! Mehmetçik havada vurdu
Gündem

Paramotorla saldıracaktı! Mehmetçik havada vurdu

Pençe Kaplan bölgesine paramotorla havadan bomba taşıdığı belirlenen terörist havadayken vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 10:55:00 - 2021-01-28 10:56:12
Paramotorla saldıracaktı! Mehmetçik havada vurdu

Kuzey Irak'ın Haftanin Vadisinde sürdürülen ve çok sayıda askeri personelimizin görev aldığı Pençe Kaplan operasyonunda, Mehmetçiğin dikkati sayesinde, teröristlerin havadan paramotorlu saldırısının önlendiği ortaya çıktı.

Geçen yıl 12 Temmuz'da meydana gelen olayda, "Doğa Zilan" kod adlı kadın terörist Hediye Çerçi, örgütün Suriye'den getirdiği bir paramotora 150 kiloluk bomba yükleyerek, Hantur Dağında konumlanan 40 kişilik timin üzerine atmak için havalandı. Gözetleme yapan tim, paramotoru önce İHA sandı. İHA olmadığını anlayınca siper alan keskin nişancılar, yoğun ateşe tuttuğu paramotorun üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Parçalanan paramotor ve kadın terörist, Hantur Dağı eteklerine düştü.

Kadın teröristin 2015'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin askeri kamplarında maket uçak, paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgeleri ve karakollara yönelik nasıl ve ne şekilde saldırı düzenleneceğine dair sözde branş eğitimi aldığı ve PKK'nın silahlı kadın yapılanması YJA-Star bünyesinde oluşturulan sözde Delal Amed Hava Savunma Gücü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgütün paramotor, bombalı maket uçak ve drone birimindeyken, kaçarak teslim olan A.D adlı kadın teröristte, Hediye Çerçi'yi fotoğrafından teşhis etti.

Kaynak: Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hizipsavar

onca asker var dağda aylardır. birde indirip VURSAYDINIZ. :)
  • Yanıtla

karlıdağlar

Ellerinize- gözlerinize sağlık yiğitlerim!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
AB sert tepki gösterdi: Biz mahalle kasabı değiliz anlaşmaya uy
Dünya

AB sert tepki gösterdi: Biz mahalle kasabı değiliz anlaşmaya uy

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides bir kez daha AstraZeneca'dan aşı tedarikinde yükümlülüklerine uym..
Merhum Türkeş'in yardımcısı anlattı: 'Normal yoldan iktidara gelse kendisine karşı bile darbe yapardı'
Siyaset

Merhum Türkeş'in yardımcısı anlattı: 'Normal yoldan iktidara gelse kendisine karşı bile darbe yapardı'

Gazeteci Fatih Uğurlu, merhum Alparslan Türkeş'in yardımcısı Ahmet Er ile ilgili bir anısını paylaştı.
Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Ağır hasta sayısı azalmaya devam ediyor
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Ağır hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay