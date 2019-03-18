Paralimpik yüzücülerden 32 madalya - Bedensel engelli milli sporcular, Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 19 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti

ANKARA (AA) - Türkiye, Belarus Ulusal Açık Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 32 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyona 6 ülkeden 98 sporcu katıldı.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 8 sporcu da organizasyondan madalyayla dönme başarısı gösterdi.

Paralimpik yüzücüler, Belarus'ta 19 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 32 madalya elde etti.

Milli sporculardan Beytullah Eroğlu, Nil Şahin, Uğur Şenel ve Uğurcan Özer, dörder altın madalya kazandı. Sevilay Öztürk 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Koral Berkin Kutlu 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldı. Bülent Oturakçı ile Sümeyye Boyacı da birer altın ve üçer gümüş madalyanın sahibi oldu.

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