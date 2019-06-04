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Paralimpik okçunun hedefi kürsü

- Milli sporcu Özgür Özen: "Bizim için okçuluk yaşam felsefesi. Bizi biz eden unsurlardan biri"- "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alabilmek için Hollanda'daki Dünya Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyorum"

04 Haziran 2019 Salı 12:03
Paralimpik okçunun hedefi kürsü


ANKARA (AA) - ZEYNEP ERCAN - Paralimpik sporcu Özgür Özen, okçuluğun kendisi için bir yaşam felsefesi olduğunu belirterek, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alabilmek için Hollanda'daki Dünya Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyorum." dedi.

Özgür Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçulukla 18 yıldır uğraştığını belirterek, "Haftanın 6 günü çalışıyorum. Günün 6 saatini okçuluğa ayırıyorum. Bizim için okçuluk yaşam felsefesi. Bizi biz eden unsurlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuduğunu kaydeden milli sporcu, "Bilimsel açıdan eksiklerimi bu şekilde dolduruyorum." ifadesini kullandı.

Hollanda'da başlayan ve 9 Haziran'a dek sürecek Dünya Şampiyonası'ndaki hedefiyle ilgili Özgür Özen, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alabilmek için Hollanda'daki Dünya Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyorum." diye konuştu.


- Eşinden büyük destek görüyor


Özgür Özen, en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

"Antrenör bir eşe sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." diyen Özgür Özen, "Antrenmanlarımın tamamına eşim yardımcı oluyor. Sahaya yerleşimimden tutun da ok atmaya kadar yardımcı oluyor. Yemek saatlerim bile antrenman saatlerime göre yapılıyor. Eşim refakatçım ve antrenörüm. Bu şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takım formasını 2006 yılından bu yana giyen ay-yıldızlı sporcu, okçu olmak isteyenlere de seslenerek, "Çok keyifli bir spordur. Engelli arkadaşlarımızın da ciddi anlamda bu spora yönelmesini isterim." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:03
  1. Dünya Şampiyonası
  2. Hollanda
  3. okçuluk
  4. Özgür Özen

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