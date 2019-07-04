Paralimpik milli yüzücü, Tokyo 2020 için "kulaç atıyor"





MALATYA (AA) - AYHAN İŞCEN - Milli yüzücü Hamit Demir, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında memur olarak çalışan 26 yaşındaki milli sporcu, 17 yaşında kendisine protez malzemeleri sağlayan firma yetkilisinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladı.

Kısa sürede kendini geliştiren ve çevresindekilerin dikkatini çeken Hamit Demir, 19 yaşında Kahramanmaraş'ta katıldığı ilk resmi müsabakadan ikincilikle ayrıldı. Paralimpik milli yüzücü, S4 kategorisinde Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Elde ettiği başarılarla milli takıma seçilen ve 6 yıldır milli mayoyu giyen Hamit, 9-15 Eylül'de Londra'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönüp Tokyo 2020'ya adını yazdırmayı hedefliyor.

Hamit Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, başarılı olmak için çok çalıştığını söyledi.

Milli mayoyu ilk kez 2013'te Brezilya'da giydiğini anlatan Demir, "Aradan geçen 6 yılda uluslararası müsabakalarda ülkemi temsil ediyorum. Dünya Şampiyonası'ndaki hedefim altın madalya. Büyük bir inanç ve azimle bu anlamda çalışmalarımı gün geçtikçe artırıyorum. Çünkü ülkemiz çok değerli, fazlasıyla bunu hak ediyor." diye konuştu.





- "86 madalya kazandım"





Hamit Demir, bugüne kadar çeşitli şampiyonluklar ve dereceler elde ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sündürdü:

"Altı yıllık milli takım mücadelemde 86 madalya kazandım. Bunların 20'si uluslararası madalyalar. Başarımı, azmimi, pes etmemeye daha da üstüne gitmeye bağlıyorum. Ne olursa olsun kaldığın yerden devam etmeye, azim göstermeye ve inançlı olmaya bağlıyorum. Bu hayat güllük gülistanlık olmayacak. Zorluklarla karşılaşacağız. Zorluklarda güzellikler gibi bu hayatın bir parçası. Burada önemli olan zorluklarla baş edebilmek. Biz ne kadar sabır edip zorluklara göğüs gerebiliyorsak o kadar başarılı oluyoruz."





- Hedef Tokyo 2020





En büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunu dile getiren milli sporcu, "Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkeme altın madalya kazandırmak. Çalışmalarımı altın madalyayla taçlandıracağım. Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Hamit Demir, toplumun farklılıklarıyla zenginleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bu toplumun bir parçasıyız. İnsanlar birbirine benzeyecek diye bir kural yok. Biz hepimiz birbirimiz için iyi bir ödev ve örneğiz. Birbirimiz için de bir değeriz. Kimse kendisinden farklı olanları yargılamamalı. Engellerimiz farklılıklarımız hiçbir şeye engel değil. Ben de bunun en güzel örneklerinden biri olduğumu düşünüyorum. Milli sporcu oldum ülkeme birçok madalya kazandırdım. Hayat güzel. İnsanlarla etkileşim halinde olmak bütün her şeyden daha anlamlı. Bu hayat hepimiz için bir yerde son bulacak. Durup düşünmek kadar uzun bir süremiz yok. Yaşamın olumlu güzel taraflarını yakalamalıyız ve iyi bir şekilde bu hayatın son istasyonuna varmalıyız."



