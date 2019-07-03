Paralimpik milli atletten Tunus'ta birincilik - Sevda Kılınç Çırakoğlu, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Tunus ayağında 1500 metrede ilk sırayı aldı



ANKARA (AA) - Görme engelli milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu, 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışları'nın Tunus ayağında 1500 metrede 4.59 dakikalık derecesiyle birinci oldu. Paralimpik Milli Takım Antrenörü Hüseyin Çırakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevda'nın grand prix yarışlarında 1500 metrede Türkiye rekorunu da kırdığını söyledi. Sevda'nın 4.59 dakikalık derecesiyle dünya sıralamasında 2'nciliğe yerleştiğini belirten Çırakoğlu, ''Yaptığımız bu dereceyle olimpiyat kotasına çok yakınız. Başarılı sporcumuz Sevda, 400 metreyi de 63 saniyede koştu. Bu derecesiyle de 400 metre dünya sıralamasında 3'üncü sırayı elde etti. Daha özverili çalışarak olimpiyatlara kota alıp orada da derece yapmayı hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.



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