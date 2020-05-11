Paralimpik masa tenisçi kardeşler, çalışmalarını evlerinde sürdürüyor

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında şampiyonluk hedefleyen Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalarına evlerinde devam ediyor.



Para masa tenisinin önemli temsilcileri Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, izolasyon sürecini nasıl geçirdikleri ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, karantina süreci başladığından bu yana evlerinde olduklarını belirterek, "Devletimizin, Sağlık Bakanlığı'mızın yürüttüğü bu zorlu süreçte onlara biz de evde kalarak destek olmaya çalışıyoruz." dedi.



Evdeki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Abdullah, masa antrenmanı yapamadıklarını, mental antrenmanlara ağırlık verdiklerini dile getirdi.



Abdullah, hareketsiz kalmamak adına evde egzersizlere devam ettiklerini ifade ederek, "Çok sıkıldık, salonları özledik ama bu zor günleri atlatarak sahalara çok daha güçlü dönmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte antrenmanlarımızı evde yapmaya çalışıyoruz. Kuvvetlendirme çalışmaları, egzersizler, mental antrenmanlar yaparak ve eski maç videolarımızı seyrederek bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelendiğini hatırlatan Abdullah, "Buraya çok güçlü gitmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, hem takım hem de ferdide altın madalya kazanmak. Umarım, bu hedefimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.







- "Ağabey kardeş altın madalya almak istiyoruz"







Para masa tenisinde dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Ali Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:



"Karantina sürecinde canımız sıkılsa da evde egzersizlerimize devam ediyoruz. Rakiplerimizin videolarını izleyip analiz ediyoruz. Hedefimiz, 2021'e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ağabey kardeş olarak takım ve ferdide altın madalya almak. Bu süreçte bize destek veren sağlık çalışanlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, ayrıca polislerimize canıgönülden teşekkür ederim."



Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, vatandaşlara "Evde kalalım, egzersiz yapıp sağlıklı kalalım" çağrısında da bulundu.



