Paralimpik atıcıların hedefi 2020 Tokyo - Birleşik Arap Emirlikleri'nde yarın başlayacak ve 2020 Tokyo'ya kota verecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentinde 16-23 Şubat tarihlerinde yapılacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota verecek organizasyonda Türkiye, 10 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Kupada Türkiye'yi Korhan Yamaç, Cevat Karagöl, Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Atakal, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Hakan Çevik, Murat Oğuz ve Yunus Bahçeci temsil edecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.