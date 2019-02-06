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Paralimpik atıcılar Dünya Kupası'na hazırlanıyor

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:48
Paralimpik atıcılar Dünya Kupası'na hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Bedensel Engelli Atıcılık Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota verecek Dünya Kupası'na Ankara'da hazırlanıyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta 10 sporcu yer alıyor. Milli atıcılar, çalışmalarını 12 Şubat'a kadar burada sürdürecek.

Para Atıcılık Dünya Kupası, 16-23 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek.

Ankara'daki milli takım kampında bulunan sporcular şunlar:

Korhan Yamaç, Cevat Karagöl, Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Atakal, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Hakan Çevik, Murat Oğuz, Yunus Bahçeci.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:48
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