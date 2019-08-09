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Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:16
Paraları eksik yatan 8 işçi intihara kalkıştı

Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.


Erzurum’da inşaatı devam eden 750 kişilik bir öğrenci yurdunda çalışan 67 işçi Kurban Bayramı için memleketlerine gitmeden önce inşaatın yüklenici firmasından 1 aylık maaşlarının yatırmalarını istediler. İnşaat şirketinin 1 aylık değil de 15 günlük maaşlarını yatırdığını gören işçiler inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.


Memleketine bayrama gidemediklerini ve çocuklarına bayramlık alamadıkları için sinirli olan işçiler paralarının tamamı yatana kadar inmeyeceklerini söyledi. Bu sırada inşaatın altında sinir krizi geçiren işçileri polis güçlükle sakinleştirdi.


İşçilerin kalfalığını yapan Nurettin Güneş Ramazan Bayramından beri mesai paralarının yatmadığını ifade ederek, “Ramazan Bayramından beri para alamıyoruz. Burada insanlar asgari ücretle çalışmıyorlar. Herkesin mesaisi var. Biraz daha fazla para almak için çalışıyorlar. Buradaki 67 kişi kaç aydır para alamıyor. Kimse çocuğuna para gönderemiyor. Kurban alamadı. Sabah ben firmayı aradım paramızı yatırın dedim. Öğlene kadar yatıracağız dediler. Yatırdıkları parayla bizim çalıştığımızın arasında dağlar kadar fark var. Şu anda 6 kişi çatı üzerinde intihar etmek istiyor. 2’si çatıya çıkarken durduruldu” dedi.


Polisin uzun uğraşları sonucunda işçiler intihardan vazgeçti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:16
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