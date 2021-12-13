‘Para ve maliye politikalarını standartlaştırmak imkânsız’

Alkin, “Şu anda gelişmekte olan ülkelere ‘Para politikanızı şöyle şekillendirin, maliye politikanızı böyle yapın’ demek artık zorlaştı” dedi.

Önemli uyarı

Alkin, ağır maliyet enflasyonunun gelişmiş ülkeleri vurduğuna da işaret etti. Alkin, “Maliyet enflasyonuyla mücadele para politikasıyla çözülebilecek bir konu değil” ifadesini kullandı. Bir ülkenin küresel enerji fiyatları gibi ekonomisiyle hiç alakası olmayan nedenlerle maliyet enflasyonu süreci yaşayabileceğini söyledi. Küresel petrol fiyatlarının merkez bankaları tarafından halledilebilecek bir konu olmadığına dikkat çeken Alkin, “Global gıda fiyatları da değişiyor. O nedenle bu tür bir enflasyonist baskı geldiğinde ülkelerin merkez bankalarınca uygulanan para politikaları tartışma konusu oluyor” diye konuştu.

Etkisi hemen hissedilmiyor

Alkin ayrıca “Uluslararası finans kuruluşları, mevcut raporlarında daha düşük seyreden tüketici enflasyonunu paylaşmaya devam ediyor ancak rekor kıran üretici enflasyonuyla ilgili hiçbir veri yayımlanmıyor. Bu konuları Dünya Bankası’ndaki bir uzmana sorduğumda bana ‘Doğru. Çünkü son 45 yıldır bu konuda hiç şok yaşamadığımız için elimizde üretici enflasyonuyla ilgili veri yok. Bu verileri bir rapora koyacak şekilde uzun zamandır takip etmiyorduk’ cevabını verdi” şeklinde konuştu. İktisat politikalarındaki her uygulama değişikliğinin etkisini 18 ayda gösterdiğini de dile getiren Alkin, “Bugün ekonomide rota değişikliğine gittiğinizde bunun enflasyon ve ekonominin makro dengeleri üzerindeki etkisi 2023’ün ilkbahar ortaları gibi çok net bir şekilde hissedilir” diye ekledi.