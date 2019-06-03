Para Dans Milli Takımı Mainhatten Cup’ta 5 madalyaya imza attı

Para Dans Mainhatten Cup’ta mücadele eden Dans Milli Takımı, yarışmaları 1’er altın ve gümüş ile 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla noktaladı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 70 sporcunun yer aldığı turnuvanın son gününde Milli dansçılar, 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

Erkekler bireysel serbest stilde Mehmet Sefa Öztürk altın madalya kazanırken Yeşim Eryiğit-Osman Ertöz ikilisi, çiftler serbest kategorisi ve latin dansında bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlarla Türkiye turnuvayı 1’er altın ve gümüş ile 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla bitirdi.

Milli Takım, organizasyonda daha önce erkekler bireysel dans sporu kategorisinde (vals, tango, samba, rumba ve jive) Abdülkadir Ünal’la gümüş, Osman Ertöz’le bronz madalyaya uzanmıştı.