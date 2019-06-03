Para Dans Mainhatten Kupası
Almanya'da düzenlenen organizasyonda Dans Milli Takımı toplamda 5 madalya kazandı03 Haziran 2019 Pazartesi 11:44
ANKARA (AA) - Almanya'da düzenlenen Para Dans Mainhatten Kupası'nda Türkiye, birer altın ve gümüş madalyanın yanı sıra 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Frankfurt kentindeki kupa müsabakalarına 14 ülkeden, 70 sporcu katıldı.
Erkekler bireysel serbest stilde Mehmet Sefa Öztürk altın, erkekler bireysel dans sporu kategorisinde (vals, tango, samba, rumba ve jive) Abdülkadir Ünal gümüş, Yeşim Eryiğit-Osman Ertöz ikilisi, çiftler serbest kategorisi ve latin dansında, Osman Ertöz ile birlikte bronz madalyanın sahibi oldu.
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