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Para Atıcılık Dünya Kupası sona erdi

- Üç milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı- Türkiye, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
Para Atıcılık Dünya Kupası sona erdi


ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, El Ayn kentinde 16-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda üç milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

25 metre tabancada Murat Oğuz, 10 metre havalı tüfekte Çağla Atakal ve 10 metre havalı tabancada Ayşegül Pehlivanlar, paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti.

Kategorisinde birinci sırayı alan Çağla Atakal, aynı zamanda ferdi müsabakalarda madalya kazanan tek Türk sporcu oldu.


- Takım müsabakalarında 4 madalya


Türkiye, takım müsabakalarında ise 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Dünya Kupası'nın son gününde Korhan Yamaç, Cevat Karagöl ve Murat Oğuz'dan oluşan Serbest Tabanca Takımı, 50 metre atışlarını bin 554 puanla üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Kupada daha önce Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Yunus Bahçeci'nin yer aldığı Erkekler Havalı Tabanca Takımı gümüş, Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl'ün temsil ettiği Havalı Tabanca Karışık Takımı ile Korhan Yamaç, Cevat Karagöl ve Yunus Bahçeci'den oluşan Erkekler Havalı Tabanca Takımı bronz madalya almıştı.

Türkiye, böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
  1. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Çağla Atakal
  4. Para Atıcılık Dünya Kupası

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