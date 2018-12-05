THY- Euroleague
0553 313 94 23

Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası

- Cevat Karagöl, Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci'den oluşan Türkiye P1 Takımı, Avrupa ikincisi oldu

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:16
Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası

ANKARA (AA) - Türkiye, Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'ndaki P1 takım yarışmasında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, havalı silahlar kategorisinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde P1 takım yarışması yapıldı.

Cevat Karagöl, Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci'den oluşan Türk takımı, Ukrayna'nın arkasında Avrupa ikincisi oldu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:16
  1. Bedensel Engelliler
  2. Cevat Karagöl
  3. Korhan Yamaç
  4. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası
  5. yunus bahçeci

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküp Havalimanı'nın bu yılki iki milyonuncu yolcusuna sürpriz karşılama
    1. Üsküp Havalimanı'nın bu yılki iki..
    2. 50 metre yüksekte namaz kıldı
    3. JHV-Store tırının ilk durağı Ankara
    4. İlkokulda yangın paniği; yüzlerce..
    5. THY, 777-300ER uçağını aldı
    6. Zonguldak’ta petrol umudu
    7. Türk iş adamları Mısır’a gidecek
    8. Kuveyt Emiri, UMH Başkanı Serrac'la..
    9. DYH: Ortaklık tekliflerini..
    10. Mersin'de eğitim-öğretime yağış engeli
    11. MB, gecelik faiz oranını düşürdü
    12. Yemen hükümeti: "İsveç müzakerelerinde..
    13. Şimşek: Yeniden yapılandırma..
    14. Neden uyumak istemezler?
    15. Türkiye’ bütün kapıları açıyor
    16. Eriyen doları ‘merkez’ kurtarır
    17. Eker: Ekmek zammının Bakanlıkla bir..
    18. Avrupa’ya açılanticaret koridoru:..
    19. Yeni vali ilk ziyaretini o ilçeye..
    20. Büst hırsızından pişkin savunma!..
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum