Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası
- Cevat Karagöl, Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci'den oluşan Türkiye P1 Takımı, Avrupa ikincisi oldu05 Aralık 2018 Çarşamba 17:16
ANKARA (AA) - Türkiye, Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'ndaki P1 takım yarışmasında gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, havalı silahlar kategorisinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde P1 takım yarışması yapıldı.
Cevat Karagöl, Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci'den oluşan Türk takımı, Ukrayna'nın arkasında Avrupa ikincisi oldu.
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